Белград, 8 января, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Нет никакой разницы между тем, что происходит вокруг участия сербского теннисиста Новака Джоковича в турнире Australian Open, и тем, что происходило с российскими спортсменами перед Олимпийскими играми. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Tatiana Новак Джокович

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию ради участия в турнире Australian Open, который стартует 17 января. На паспортном контроле его остановили, сославшись на ошибку при оформлении визы. Речь идет о том, что для въезда в Австралию нужна справка о вакцинации. Джокович оформил медотвод, но тем не менее миграционные власти страны заявили, что въезжающие на основании медотвода должны оформлять другой тип визы, отличающийся от того, который был у Джоковича. Пока Джокович ожидает решения австралийского суда по его апелляции, в Белграде граждане уже второй день собираются на митинги в поддержку любимого спортсмена.

«Это своеобразная война интересов, которая никакого отношения к спорту не имеет. Джокович — выдающийся спортсмен, который, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, защищает право на индивидуальный выбор, и поэтому он ужасно мешает некоторым кругам на Западе. Тем не менее, что бы сейчас не произошло в Мельбурне, Джокович вышел победителем. С другой стороны, организаторы турнира страшно опозорились», — полагает Гайич.

Также эксперт не исключил, что отношение австралийских властей к сербскому теннисисту может быть своеобразной местью за его позицию, которую он ранее высказал по отношению к проекту строительства литиевого рудника британско-австралийского концерна «Рио Тинто» на западе Сербии. Джокович на своей странице в «Инстаграме» поддержал массовые акции протеста, которые в декабре прошли в нескольких городах Сербии, подчеркивая при этом, что его интересует не политическая сторона этого вопроса, а только тот факт, что граждане его страны имеют право на чистую воду, воздух и почву, напомнил Гайич.

«Компания «Рио Тинто» славится тем, что уничтожает окружающую среду каждой страны, в которой добывает полезные ископаемые. Так что Джокович помешал их корпоративно-колониальным интересам», — допустил Стеван Гайич.