Латвийская Республика, , 20:31 — REGNUM России и ее руководству выгодно то, что происходит в Казахстане, это позволяет задействовать «доктрину Брежнева» о влиянии России на постсоветском пространстве. Об этом заявил политолог и директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс, сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Беспорядки

Так Андрис Спрудс прокомментировал ввод войск ОДКБ на территорию Казахстана для помощи в урегулировании ситуации. При этом он не стал проводить параллели с другими историческими событиями — Афганистаном, Чехословакией или Украиной.

«Там другие среднеазиатские факторы, которые влияют на события. Но брежневская доктрина работает — Россия занимает позицию, чтобы не было перемен в ее влиянии на постсоветском пространстве», — отметил Спрудс.

Политолог убежден, что России и Путину эта ситуация выгодна: «Если есть слабый, но легитимный президент, как господин Мадуро, Асад или Лукашенко. Разные контексты, но принцип тот же самый — поддержать у власти того, кто зависим».

При этом, по его мнению, в Европе и НАТО есть понимание того, что Казахстан является среднеазиатской, а не европейскойстраной, и не входит в программу «Восточное партнерство». Казахстан поставляет на Запад энергоресурсы, поэтому Европа заинтересована в том, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее.

«В данном случае нельзя ожидать от Европы той же реакции, как в отношении Украины. И даже если стабильность будет обеспечена за счет российских десантников, ЕС не будет слишком негативно на это реагировать», — считает Андрис Спрудс.