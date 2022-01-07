Пекин, , 20:28 — REGNUM Пекин сделал представление Вашингтону и Токио после заявлений глав МИД и оборонных ведомств США и Японии о Китае по итогам переговоров в формате «два плюс два». Об этом 7 января заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

МИД КНР (сс) Max12Max

По его словам, позиция Китая по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Гонконга, а также вопросам, связанным с морем, «последовательна и ясна»

Он заявил, что США и Япония «грубо вмешиваются во внутренние дела КНР».

«Мы уже сделали строгое представление соответствующим странам», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соединенных Штатов и Японии обвинили Китай в подрыве стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Токио, принятого по итогам переговоров с участием министров обороны и глав внешнеполитических ведомств.

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