Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM В Свердловской области 6 января было зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Екатеринбурге обнаружили 123 заразившихся. Всего в регионе выявили уже 201 633 носителя коронавируса.

377 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Излечился 175 101 пациент, а от COVID-19 скончались уже 9570 граждан.