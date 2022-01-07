Вашингтон, 7 января 2022, 20:14 — REGNUM Североатлантический альянса считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он также назвал решение провести заседание Совета Россия — НАТО"позитивным сигналом».
Как передавало ИА REGNUM, 7 января главы МИД стран НАТО провели экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности.
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