Вашингтон, 7 января, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянса считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

«Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», — сказал Столнтенберг.

Он также назвал решение провести заседание Совета Россия — НАТО"позитивным сигналом».

«Мы выслушаем обеспокоенности России. Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января главы МИД стран НАТО провели экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности.

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