7 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter оправдание четырех человек, которые сбросили памятник работорговцу в Бристольскую гавань в июне 2020 года в ходе протестов Black Lives Matter.

Джейн Спай, , 22:40 — REGNUM 7 июня 2020 года в Бристоле, Англия, прошел протест Black Lives Matter, в ходе которого статуя Эдварду Кольстону была сброшена в Бристольскую гавань. 5 января 2022 так называемая «бристольская четверка» в составе Риана Грейама, Майло Понсфорда, Сейджа Уиллоуби и Джейка Скуз была оправдана судом присяжных.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Эдвард Кольстон — английский консерватор и филантроп, который разбогател благодаря трансатлантической работорговле, поэтому «четверка» и решила сбросить его памятник в воду.

Профессор Дэвид Олусога, который выступал на стороне обвиняемых, заявил, что настоящим преступлением было не то, что бристольцы снесли статую, а то, что статуя работорговца стояла в городе на протяжении 125 лет.

В комментариях отметили, что большинство жителей Бристоля, не говоря уже о жителях всей страны, не знали о том, кто такой Эдвард Кольстон. Не все пользователи согласны с тем, что процесс по этому делу так широко освещается в СМИ.

Памятник Эдварду Кольстену в Бристоле RedSquirrel

«Я ожидал, что 99% британского общества никогда не слышали об этом работорговце и не знали, что ему посвящена статуя, которая могла их каким-то образом оскорбить», — прокомментировал @AndyJackMorris.

Ряд пользователей написал, что без изменения законов оправдывать подобное нельзя. По их мнению, нужно на законодательном уровне прописать, что можно относить к памятникам или объектам, которые являются оскорбительными для представителей общества. А ещё лучше будет правительству организовать работу комиссии, которая сама примет решение о сносе подобных объектов, для избежания двойных стандартов.

«То есть любая статуя может быть снесена и скинута в реку, и за это никого не посадят. Ой, так вы же сами создаете таким образом двойные стандарты», — написал @belcher_stephen.

Большинство пользователей выразили свое недовольство оправданием протестующих, они считают, что таким образом государство декриминализировало вандализм.

«Четверо протестующих, которые снесли памятник Эдварду Кольстону были оправданы присяжными от уголовного вреда. Поразительно, это дает зеленый свет большему своевольному вандализму. Черчиль следующий будет?» — поинтересовался @toryboypierce.

Пустой пьедестал статуи Эдварда Колтона в Бристоле. 8 июня 2020 г Caitlin Hobbs

«Это не справедливость, это лицензия на вандализм. Ужасное решение», — прокомментировал @BrushedWithOil.

«Теперь можно портить всё, что захотим», — предположил @kalElofUK.

«Вандальная культура приходит», — отметил @civette17.

«Надо полагать, что это так. Если мы коллективно оскорблены чем-то, то мы можем свободно избавиться от этого. Неважно, какая у нее (у статуи. — Прим. Д. С.) история, она была общественной, так что я не понимаю, почему это не считается вандализмом. По какому праву они стали судьями?» — ответил @DSR_F11.

«Это никак не меняет историю, но меняет будущее. Как кажется, присяжным просто тоже не нравилась статуя. Просто интересно, если бы кто-то сбросил статую Нельсона Манделы в Темзу, это было бы нормально? Он же не британец? (Я привожу его просто в пример)», — написал @LesTodd10.

Памятник Нельсону Манделе Mark Ahsmann

Часть комментаторов написала, что они ждут апелляции, потому что, по их мнению, ущерб обществу был причинен.

«Очевидно, что присяжные — их сторонники. Преступный ущерб был причинен. Давайте надеяться, что сторона обвинения подаст апелляционное представление», — отметил @brianhacker52.

«Очевидно, что подается апелляция, чтобы отменить это дрянное решение присяжных», — согласился @Johnlynes7.

В комментариях отметили, что решение присяжных показывает неуважение к законодательству и судебной системе.

«Шокирующе! Издевательство над судами!» — считает @gazzaflint1971.

Некоторые пользователи предположили, что преступники были оправданы только потому, что их барристерам удалось запудрить мозги присяжным.

«12 тупиц, которыми манипулировали барристеры. Кто угодно может увидеть, что был причинен вред имуществу», — отметил @Andy030510.

«Неважно, согласны вы с тем, что они сделали, или нет, технически это преступление, и присяжные были неправы, оправдывая их», — считает @Needdm.

Ряд пользователей считает, что статую нужно восстановить, потому что этот работорговец является частью британской истории, а игнорировать исторические ошибки нельзя.

«Нужно поставить его на место. Люди ничему не научатся из прошлых ошибок. Игнорировать историю просто смешно», — прокомментировал @tommytrouble85.

«История всегда будет историей, хорошей или плохой, но на ней учатся. Нельзя ее просто стереть, это жалко», — считает @Spewie01.

Эксперты добавили, что на подобные дела в дальнейшем это оправдание не повлияет, потому что оно не является прецедентом.

«Это необычный результат, но судебное преследование всегда приводило к риску того, что присяжные не вынесут обвинительного приговора. Присяжные делают это иногда, это своего рода клапан сброса общественного давления. Это не устанавливает судебный прецедент, потому что решение было принято присяжными и у него есть специфические факты. Так что кто-либо уничтожающий имущество в будущем не будет знать, что присяжные его оправдают или признают виновным. Закон остался таким, каким он и был», — объяснил @AdamWagner1.