Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Главы МИД стран Североатлантического альянса призвали к диалогу, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией. Об этом в Twitter сообщило постпредство США при НАТО по итогам состоявшейся в пятницу экстренной видеоконференции глав МИД военного блока.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — сообщило постпредство.

Постпредство отметило, что страны альянса «выразили единство» в контексте обвинений в адрес России в «агрессии против Украины», звучащих из Брюсселя и Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января главы МИД стран НАТО провели экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности.

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