«Бавария» потеряла 5,5 млн евро из-за отказа Кюизанса переходить в ЦСКА
Мюнхен, Германия, 7 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» потеряла 5,5 миллиона евро из-за отказа 22-летнего французского атакующего полузащитника Микаэля Кюизанса переходить в московский ЦСКА. 3 января Кюизанс перешел в «Венецию».
«Венеция» заплатила «Баварии» 4,5 миллиона евро за трансфер французского полузащитника. При этом московский клуб предлагал мюнхенскому гранду 10 миллионов евро. Несмотря на это, руководство «Баварии» приняло решение отпустить Кюизанса в «Венецию», так как этот вариант, по мнению футболиста, станет лучшим для продолжения его карьеры.
В текущем сезоне Микаэль Кюизанс принял участие лишь в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.