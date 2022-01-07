Москва, 7 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В центре Москвы столкнулись два транспортных средства — автомобили Geely и Audi. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД РФ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло 7 января на ул. Хамовнический Вал. По последним данным, в результате аварии пострадали три человека.

«По предварительным данным, водитель автомобиля марки Geely… выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.