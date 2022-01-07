Дортмунд, Германия, 7 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке заявил, что «шмели» не намерены отпускать 21-летнего таранного форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда в зимнее трансферное окно.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

«Холанд не уйдет в январе. Зачем нам продавать лучшего форварда в Европе зимой? В следующем году? Возможно. Сложно удержать такого футболиста, за которым следят все топ-клубы», — цитирует Ватцке журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в «Барселоне», так как не хочет играть вместе с Килианом Мбаппе, который следующим летом, вероятнее всего, перейдет в мадридский «Реал».