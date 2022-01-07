Вашингтон, 7 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Ушел из жизни голливудский актер Сидни Пуатье, который первый из темнокожих мужчин получил «Оскар», передает Sky News.

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Ему было 94 года. Пуатье снялся в десятках фильмов и телешоу. Самыми кассовыми стали картины «Душной южной ночью», «Учителю, с любовью» и «Угадай, кто придёт к обеду?»

В 1964 году Пуатье вошёл в историю как первый темнокожий мужчина, который получил «Оскар». Награда он получил за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии».

Как сообщало ИА REGNUM, Витольд Копец — польский актер театра и кино — ушел из жизни 3 января в возрасте 63 лет.

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