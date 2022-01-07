Брюссель, 7 января 2022, 19:40 — REGNUM Озабоченности России по вопросам безопасности готовы выслушать страны Североатлантического альянса. Об этом 7 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.
«Мы (страны НАТО) готовы выслушать озабоченности России», — сказал генсек НАТО.
При этом Столтенберг добавил, что обеспокоенности военного блока также услышит российская сторона.
Как передавало ИА REGNUM, 7 января главы МИД стран НАТО провели экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности.