Брюссель, 7 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Озабоченности России по вопросам безопасности готовы выслушать страны Североатлантического альянса. Об этом 7 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы (страны НАТО) готовы выслушать озабоченности России», — сказал генсек НАТО.

При этом Столтенберг добавил, что обеспокоенности военного блока также услышит российская сторона.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января главы МИД стран НАТО провели экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности.