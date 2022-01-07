Москва, 7 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 7 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 31-летний форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов пройдет медицинское обследование перед переходом в московское «Динамо» 10 января.

Анна Нэсси Федор Смолов

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Локомотив» согласовали трансфер Смолов за 10 миллионов рублей (119 тысяч евро). При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 22-х матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Смолов занимает пятое место в гонке бомбардиров чемпионата.