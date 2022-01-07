Краснодар, , 19:16 — REGNUM 7 января «Краснодар» объявил о трансфере 28-летнего центрального защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Об этом сообщил портал transfermarkt.

ФК «Краснодар»

Соглашение Хуниора Алонсо с клубом из Российской Премьер-лиги рассчитано на три с половиной года до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Хуниор Алонсо сыграл в 22-х турах чемпионата, в которых забил один мяч и получил пять желтых карточек.

27 февраля «Краснодар» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Локомотивом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.