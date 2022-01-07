Москва, 7 января 2022, 19:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина.
Он подчеркнул, что Квашнин отличали компетентность и решительность, требовательность к себе и подчиненным, верность избранному делу. Он многое сделал для повышения обороноспособности страны, обеспечения ее национальной безопасности.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин скончался в Москве от последствий COVID-19.
Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ в 1997 — 2004 гг.
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