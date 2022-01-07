Вена, 7 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 7 января сообщает телеканал ORF со ссылкой на федеральную канцелярию.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Заражение (канцлера Австрии), по всей видимости, произошло в среду вечером (5 января) при контакте с членом его службы безопасности», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что 5 января вернувшийся из отпуска Нехаммер сдал ПЦР-тест, который был отрицательным.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря 2021 года Карл Нехаммер официально стал новым канцлером Австрии.