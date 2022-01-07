Манчестер, Великобритания, , 19:05 — REGNUM 7 января издание El Nacional сообщило, что «Манчестер Сити» готов заплатить каталонской «Барселоне» 41,75 миллиона фунтов за 17-летнего центрального полузащитника сборной Испании Гави.

Сумма в 41,75 миллиона фунтов прописана в контракте Гави с «сине-гранатовыми» в качестве отступных. «Барселона» не сможет сохранить Гави, если футболист сам не захочет остаться.

В текущем сезоне Гави принял участие в 22-х матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Испании 17-летний полузащитник сыграл в двух турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.