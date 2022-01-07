Москва, 7 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. 23-летний центральный полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в Турции. На футболиста, по словам здания Metaratings, претендует один из клубов Суперлиги.

ЦСКА

В прошлом сезоне Кристиян Бистрович, выступая за «Касымпашу» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах чемпионата Турции, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В текущем сезоне счету хорвата два гола в восьми матчах за «красно-синих» во всех турнирах.

Бистрович выступает за ЦСКА с 12 января 2018 года после перехода из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Соглашение Бистровича с «армейцами» рассчитано до 30 июня 2025 года.