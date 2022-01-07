Ньюкасл, Великобритания, 7 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. 7 января на официальном сайте «Ньюкасла» объявили, что 31-летний английский фланговый атакующий защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер пополнил стан «сорок». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киран Триппьер

Соглашение Триппьера с «Ньюкаслом» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Киран Триппьер принял участие в восемнадцати матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

Прошлым летом на Кирана Триппьера претендовал «Манчестер Юнайтед», испытывавший проблемы с правым фланговым защитником из-за нестабильной игры Аарона Ван-Биссаки.