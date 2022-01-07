Краснодар, , 18:54 — REGNUM 52-летний итальянский специалист Эусебио Ди Франческо, тренировавший ранее «Рому», «Сампдорию» и «Верону», может стать новым главным тренером «Красднопара». Об этом 7 января сообщило издание Sky Sports Italia.

ФК «Краснодар»

Также сообщается, что Ди Франческо и «Краснодар» уже контактировали и провели начальные переговоры.

Бывший главный тренер «быков» Виктор Гончаренко, занимавший этот пост с апреля 2021 года, был отправлен в отставку 5 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Ред Булл Лейпцига» отверг контрактное предложение «Краснодара».

На данный момент «Краснодар», одержав восемь побед и набрав 29 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.