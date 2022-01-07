Ташкент, , 18:48 — REGNUM Посольство Узбекистана в Казахстане организовало возвращение домой 35 студентов одного из казахстанских вузов. Об этом 7 января сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахстаном государственном юридическом университете им. Нарикбаева», — сказал он.

По его словам, студенты вернулись на родину рейсом Uzbekistan Airways из Нур-Султана в Ташкент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что поддерживает народ и руководства Казахстана на фоне сложившейся ситуации.

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