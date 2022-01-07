Мадрид, 7 января, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что видит выгоду в возможном трансфере 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холадна в каталонскую «Барселону».

Instituto Cervantes de Tokio Флорентино Перес

Как сообщает журналист испанского издания ESPN Хорхе Рамос, президент «сливочных», учитывая очень вероятный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб, хочет получить новую версию противостояния между двумя главными звездами «Реала» и «Барселоны», как это было в случае с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что Холанд намерен продолжить карьеру именно в «Барселоне», так как не намерен играть с Мабппе за один клуб.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда девятнадцать забитых мячей и четыре результативные передачи в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах.