Манчестер, Великобритания, 7 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. 7 января на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Наполи» объявили, что 24-летний английский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе проведет вторую половину сезона в неаполитанском клубе.

(сс) RonnyK «Наполи»

В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа Туанзебе неаполитанским клубом. Как сообщает Фабрицио Романо, «Наполи» заплатит «манкунианцам» 600 тысяч евро за аренду. Еще 600 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов.

Первую половину сезона Туанзебе провел в аренде в «Астон Вилле». Всего за клуб из Бирмингема защитник сыграл в одиннадцати встречах (Английская Премьер-лига, Кубок Лиги), в которых получил одну желтую карточку.