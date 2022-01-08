8 января 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 11:46 — REGNUM «Япония и США обеспокоены попытками Китая подорвать основанный на правилах порядок». Под таким заголовком японское информационное агентство «Киодо ньюс» сообщает об итогах состоявшегося в режиме онлайн обмена мнениями руководителей внешнеполитических и военных ведомств США и Японии. Формат переговоров известен и как «два плюс два». Американскую сторону представляли министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, японскую — министр обороны Нобуо Киси и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что участники обмена мнениями «поделились своей обеспокоенностью попытками Китая подорвать основанный на правилах порядок и вызовами, которые он (Китай) создает для региона и мира», достигнув согласия «сотрудничать в сдерживании и реагировании на дестабилизирующую деятельность». Особо была подчеркнута «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе», необходимость противодействия «любым односторонним действиям, угрожающим японскому управлению островами Сэнкаку в Восточно-Китайском море», контролируемыми Японией, но оспариваемыми Китаем.

Спорные острова в Восточно-Китайском море Jackopoid

Антикитайский настрой участников переговоров проявился и в их заявлениях о «серьезной и постоянной обеспокоенности» проблемами прав человека в Синьцзянском автономном районе и в Гонконге». Как известно, эти отвергаемые китайским руководством «проблемы» используются как повод для искусственного нагнетания напряженности во взаимоотношения США и их союзников с Китайской Народной Республикой.

«Проблемы прав человека в Китае недавно привлекли внимание, поскольку крупные демократические государства, такие как США и Великобритания, объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце, сославшись на то, что Вашингтон называет «геноцидом» Китая против мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне», — отмечает «Киодо». Как известно, послушное США правительство Японии также объявило о том, что присоединится к антикитайской акции сюзерена, рискуя при этом еще больше осложнить и так непростые отношения с Поднебесной.

Еще одним пунктом обмена мнениями стали испытания КНДР своего ракетного оружия, которые не создавали опасности территории и акватории США и Японии. Тем не менее министры выразили «серьезную обеспокоенность» ядерными и ракетными разработками Пхеньяна, подтвердив свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. При этом одностороннее требование о «денуклеаризации» к Пхеньяну никак не учитывает его резонное предложение вести переговоры о ликвидации ядерного оружия и иностранных войск на юге Корейского полуострова. В ответ на последний запуск КНДР ракеты две страны договорились провести «совместный анализ, посвященный будущему сотрудничеству в области противогиперзвуковых технологий».

Что касается борьбы с угрозами безопасности, в заявлении говорится, что Япония «рассмотрит все варианты, необходимые для национальной обороны, включая возможности противодействия ракетным угрозам». «Государственные СМИ Пхеньяна подтвердили, что страна провела испытательный пуск недавно созданной гиперзвуковой ракеты, что вызвало обеспокоенность технологическими достижениями ядерной державы в трудно перехватываемом оружии», — сообщает «Киодо». В связи с этим японский министр обороны Киси заявил на отдельной пресс-конференции после встречи, что Японии необходимо «улучшить возможности обнаружения, отслеживания и перехвата всех видов воздушных угроз» и «усилить свой комплексный потенциал противоракетной обороны».

Нобуо Киси Mnd.go.kr

Эти заявления, видимо, связаны с объявленными премьер-министром Японии Фумио Кисидой планами правительства принять в законодательном порядке положение, дающее право Токио наносить «превентивные удары» по базам сопредельных государств, среди которых, как известно, и Россия. Об этом пишет и «Киодо»: «Несмотря на Конституцию Японии, отказывающуюся от войны, спорный план приобретения так называемых средств нанесения ударов по базам противника обсуждался в преддверии пересмотра стратегии национальной безопасности».

Фумио Кисида Kantei.go.jp

На пресс-конференции по итогам переговоров министр иностранных дел Хаяси сообщил и о договоренности двух государств сотрудничать в области космического и киберпространства.

«Мы провели обстоятельную дискуссию по вопросу укрепления союза Японии и США для сдерживания и реагирования. В плане эволюции сотрудничества в космосе и киберпространстве договорились о продвижении совместных разработок передовых технологий, поддержании базового фундамента союза Японии и США», — заявил министр.

Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Переговоры в формате «два плюс два» были приурочены к подписанию сторонами соглашения о расходах японского государства, связанных с размещением на Японских островах американских военных баз. Как известно, при президенте США Дональде Трампе администрация США, возмущенная малыми, по ее мнению, затратами Японии на содержание «защищающих» ее американских GI, потребовала резко увеличить выделяемые суммы из японского бюджета на эти цели сразу в четыре раза. Не желая вносить серьезных раздоров с важным для американской военной стратегии дальневосточным союзником, администрация Джозефа Байдена, хотя и потребовала изменения выделяемых на эти цели средств в сторону увеличения, но в разумных пределах.

Как сообщает ТАСС, соглашение охватывает период с 2022 по 2026 год. За это время расходы Японии на содержание военных баз США составят 1,055 трлн иен (9,29 млрд долларов по текущему курсу). В год показатель расходов на эти цели составит около 211 млрд иен (1,85 млрд долларов). Это примерно на 10 млрд иен (86,2 млн долларов) больше, чем в текущем финансовом году.

Согласно подписанному договору, 20 млрд иен (176 млн долларов) будут направлены на качественное улучшение системы обеспечения совместных военных учений Японии и США, в ходе которых будут использоваться технологии искусственного интеллекта для имитации действий противника. Еще 164 млрд иен (1,4 млрд долларов) предусмотрены на укрепление военных бункеров и модернизацию ангаров, новая конструкция которых позволит самолетам более оперативно подниматься в воздух.

Прошедшие переговоры не оставляют сомнения в том, что Япония еще в большей степени будет вовлечена в военную стратегию США, причем не только региональную, но и в глобальную. При этом Токио заявляет и о пересмотре собственной военной доктрины, которая без оглядки на полностью выхолощенную 9-ю «мирную» статью Конституции Японии все более приобретает наступательный характер. Это заставляет сопредельные с Японией государства внимательно следить за военным строительством в Стране восходящего солнца, рассматривать ее уже не как вспомогательную, а самостоятельную военную силу с высокотехнологичным вооружением.