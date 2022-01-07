Челябинск, 7 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска возобновил свою работу в штатном режиме. Это следует из онлайн-табло.

Chelyabinsk2020 Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске

Задержанные ранее рейсы уже в основном отправлены. Впрочем, один из них, DP-550 до Петербурга, был отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 января приём и отправка самолётов были парализованы. Причиной стал снегопад.