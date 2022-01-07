Лондон, , 18:35 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на текущее зимнее трансферное окно. «Канониры» планируют подписать нескольких полузащитников до конца января.

ФК «Арсенал»

«На данный момент у нас очень, очень мало игроков. Нам необходимо подписать нескольких качественных полузащитников и увеличить возможности для ротации», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 55 миллионов евро и Лукаса Торрейру в обмен на 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича.

После двадцати туров «Арсенал», набрав 35 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.