Луганск, 7 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с праздником Рождества Христова поздравил глава республики Леонид Пасечник. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

Stealth 007 Символы ЛНР

«Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым! — написал глава ЛНР. — Этот светлый праздник дарит миллионам православных христиан радость и надежду, приобщает к духовным истокам и отеческим традициям. Желаю мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!»

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о систематических нарушениях Украиной Минских договоренностей и несоблюдении бессрочного перемирия.