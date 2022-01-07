Алма-Ата, Казахстан, , 18:34 — REGNUM Самолёты Воздушно-космических сил России доставили в казахстанский город Алма-Ата военных из Киргизии, которые прибыли в республику в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.

Ил-76 Igor Dvurekov

«Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Казахстан для участия в миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности направились подразделения киргизских военнослужащих.

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