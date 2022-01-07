Чимкент, Казахстан, , 18:22 — REGNUM Задержанные в казахстанском городе Чимкент участники погромов заявили, что им платили, а также выдавали энергетические напитки. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

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«Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой», — сказал он.

Мукан призвал родителей следить, чтобы молодежь не переступала границы закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались 2 января, а с 4 января в Алма-Ате и Актюбинске начались массовые беспорядки. Сообщается о сотнях пострадавших. Со стороны силовиков погибли 18 человек.

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