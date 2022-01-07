Минск, , 18:09 — REGNUM Нравственность будет основой политики в Белоруссии. Об этом 7 января заявил глава страны Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово храм в Минске.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (жители Белоруссии) должны, наконец, понять, что жизнь — это не только чрево набить и все остальное выходящее из этого, — цитирует главу государства БЕЛТА. — Мы должны понимать, что есть некие нравственные основы. Прежде всего — патриотизм и любовь к своей земле, во имя чего мы должны жить и воспитывать наших детей».

Как передавало ИА REGNUM, 7 января у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор.