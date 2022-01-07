Стокгольм, 7 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. С 5 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Данные 7 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 377 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 416 650 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 41 383 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 7 771 337 человек старше 12 лет (86,0%), вторую — 7 430 541 (82,2%).

С начала пандемии в общей сложности 8 311 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.