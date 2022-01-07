Мельбурн, Австралия, 7 января, 2022, 18:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Виктории, втором штате Австралии по численности населения, было зарегистрировано 21 728 новых случаев заражения коронавирусом и шесть смертей в результате заболевания COVID-19. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в штате возросло до 644. Из них 58 находятся в реанимации и 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Вчера в штате было проведено 68 202 теста на COVID-19, то есть почти каждый третий тест дал положительный результат.

В этой связи министерство здравоохранения Виктории более не может отслеживать близкие контакты всех зараженных. Поэтому власти запустили сервис, позволяющий гражданам самостоятельно заполнить форму на сайте и сообщить о своем положительном статусе на COVID-19.