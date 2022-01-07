Канберра, , 18:11 — REGNUM Теннисиста Новак Джокович никогда не должен был быть допущен к посадке на самолет, направляющийся в Австралию, если у федерального правительства страны были опасения по поводу его медотвода для вакцинации от COVID-19. Об этом 7 января в эфире телеканала Nine News заявил бывший заместитель министра по делам миграции Австралии Абул Ризви.

Новак Джокович Carine06

Инцидент с задержанием первой ракетки мира Джоковича, который перерос в международный дипломатический скандал между Канберрой и Белградом, показал «крайне неэффективные» действия сотрудников миграционной службы, считает Ризви.

Более того, бывший высокопоставленный чиновник полагает, что юристам правительства Австралии будет трудно доказывать правомерность аннулирования визы теннисиста из Сербии.

Ризви подчеркнул, что недопуск Джоковича должен быть состояться на первом этапе — когда сотрудники миграционной службы рассматривали его документы для выдачи визы. Однако теннисист, отмечает Ризви, прошел первый этап и следующий, то есть при посадке на самолет.

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