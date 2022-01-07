Стамбул, Турция, 7 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В аэропорту турецкого города Стамбул приземлился самолет Turkish Airlines с послом США Джеффом Флейком и его супругой Шерил Флейк. Об этом сообщает 7 января Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, республиканец Флейк поддержал демократа Джо Байдена на президентских выборах-2020. Он с 2001 по 2013 год был членом Палаты представителей Конгресса США, а с 2013 по 2019 год занимал должность сенатора от штата Аризона.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов.