Адвокат Порошенко показал скриншоты об аресте активов двух телеканалов
Киев, 7 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, Игорь Головань опубликовал скриншоты об аресте активов телеканалов «Пятый» и «Прямой».
Таким образом он опроверг информацию госбюро расследований Украины (ГБР) о том, что активы телеканалов по делу не арестовывались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела экс-президента страны Петра Порошенко.
Напомним, Порошенко, подозреваемый в госизмене (а именно в поставках угля из Донбасса) 23 декабря не явился на допрос в украинское госбюро расследований. Его адвокат заявил, что деятеля нет в стране и что он прилетит в первой половине января.
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