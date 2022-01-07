Киев, 7 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, Игорь Головань опубликовал скриншоты об аресте активов телеканалов «Пятый» и «Прямой».

ИА REGNUM Порошенко

Таким образом он опроверг информацию госбюро расследований Украины (ГБР) о том, что активы телеканалов по делу не арестовывались.

«Не арестовывали, лгут, активов «Прямого» и «5 канала». Но вот же скриншот решения об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и цепочками переписала», — написал он в Facebook, прикрепив к посту скриншоты решений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела экс-президента страны Петра Порошенко.

Напомним, Порошенко, подозреваемый в госизмене (а именно в поставках угля из Донбасса) 23 декабря не явился на допрос в украинское госбюро расследований. Его адвокат заявил, что деятеля нет в стране и что он прилетит в первой половине января.

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