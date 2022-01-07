Нур-Султан, , 17:38 — REGNUM К выполнению поставленных задач в Казахстане приступил белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.

Белорусские миротворцы Belvpo.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Белорусский воинский контингент… в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ провел президент России Владимир Путин 6 и 7 января.

Читайте также: Путин провел несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ