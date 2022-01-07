Нур-Султан, 7 января 2022, 17:38 — REGNUM К выполнению поставленных задач в Казахстане приступил белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.
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«Белорусский воинский контингент… в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», — отмечается в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ провел президент России Владимир Путин 6 и 7 января.
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