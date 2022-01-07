Москва, , 17:28 — REGNUM В первую неделю 2022 года Telegram-каналы рассказали немало курьезов и любопытных историй, которые случились в первые дни наступившего года. Динозавры против снега, фейерверк по случаю ДТП и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Новогодний трамвай Vladikavkaz-osetia.ru

Центральный федеральный округ

Москва. Улица Горчакова. Заснеженные дорожки перед подъездами. Коммунальные службы решили посыпать их красным перцем вместо реагентов. Снег стал похож на кровь, а кроме того, от него исходит сильный запах перца, который жжет глаза и нос. Жители жалуются, что ходить здесь попросту невозможно, пишут «Соседи ЮЗАО».

»Прасковья из Подмосковья» рассказала об удивительной сообразительности горожан из Серпухова. Здесь есть Соборная гора, где мальчишки и девчонки катаются на ватрушках. Кататься мешает столб и заботливые родители обмотали его матрасом, чтобы ребятишки сильно не ударялись. Проблема еще в том, что рядом с горкой проходит автомобильная дорога. Ее замотать матрасом не получается, поэтому ее просто не принимают во внимание.

В Белгороде образовались заметные завалы снега и льда. На помощь коммунальщикам пришли уличные аниматоры. «Белгород, 2022 год, январь, динозавр и самовар помогают коммунальщикам убирать город», — сообщает Go31.

«Калужский мечтатель» с удивлением обнаружил, что последние лет пять в местных СМИ нет расписаний богослужений в рождественский сочельник. Исключение одно — наукоград Обнинск, где в храме служить начали в 17 часов. Видимо, вкус к научной точности и прогнозированию сыграл здесь в пользу религии.

В Белгороде — в самом разгаре рождественские гуляния. На главной площади прошло театрализованное шоу «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Белгородчина» рассказывает, что во время праздника вдруг потухла елка. Впрочем, гоголевская чертовщина не помешала горожанам весело провести время.

«Страновед» собрал истории о празднично украшенных новогодних автобусах. Оказывается, в Костроме есть «Морозобус», в Рязани — «Рязморобус», а в Петербурге — «Дедморобус».

Северо-Западный федеральный округ

Странный новогодний курьез наблюдали жители петербургского Парнаса. Нетрезвый водитель влетел в забор, вышел из авто и стал запускать фейерверки. Затем поджег свою машину и наконец просто ушел, не дождавшись наряда полиции. «Как же скучно я живу…», — откликнулся на это канал «Как дела, Санкт-Петербург?«

Приволжский федеральный округ

В Набережных Челнах дама с детьми вышла на детскую площадку. Пятилетний ребенок залез на горку-трубу, скатился — и застрял внизу. Выход из трубы был накрепко заколочен, ребенок оказался в ловушке, пишет ВТП. Выбраться самостоятельно он не смог, его мать и старший сын тоже не смогли его достать: труба была длинная, а ее стенки скользкие. Помог прохожий. Женщина держала его за ногу, а он опустился в трубу и смог достать пленника. В администрации города заверили, что горка была заколочена с двух сторон, но одну пластину отодрали неизвестные. Горку теперь демонтировали.

Накануне Нового года в Кирове случилось совсем не праздничное ЧП: 31 декабря мужчина с пистолетом подошел к зданию областной прокуратуры и начал по нему стрелять, а затем покончил с собой. «Кадры самоубийства облетели все вятские СМИ. Однако каких-либо подробностей происшествия так и не последовало», — удивляется «Вятка-автомат».

»Пермский глобус» сравнил Пермь с Францией и нашел повод для гордости. Во Франции хулиганы в ночь на 1 января сожгли 874 автомобиля, в Перми — ни одной. «В провинциальной жизни есть свои плюсы. Во всяком случае, в новогоднее утро вы найдете свой автомобиль», — считает автор канала.

Южный федеральный округ

По новогодним улицам Краснодара ездила машина, полностью задрапированная елкой. Получилась катающаяся большая елка на колесах. Каталась она недолго. «Телетайп Краснодара» сообщает, что елочку задержали дорожно-патрульные службы. В городе с интересом ждут, какой штраф выпишут ей и ее изобретателю.

Чудеса нерасторопности показала администрация Волгограда. Весь декабрь было известно, что в новогоднюю ночь общественный транспорт работать не станет. Вдруг к вечеру 31 декабря администрация передумала и все же запустила автобусы в праздничную ночь, рассказывает «Сталингумрак». Зачем было тянуть до последнего, можно только гадать.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане пасечник решил бесплатно раздать мед желающим на одной из улиц Махачкалы. «Вместо идиллии с подарками и благодарными получателями вышла медовая вакханалия. Словно рой разъяренных пчел, толпа налетела на микроавтобус, с которого раздавали заветные баночки, чуть его не перевернула и заблокировала проезжую часть. Успокаивать любителей сладкого пришлось полиции», — грустит Mash Gor.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге накануне Нового года мужчина решил поправить финансовые дела и ограбить отделение Сбербанка. Он зашел в служебное помещение, стал угрожать, что «всех накажет» и требовал выдать ему деньги. Не получилось. Всерьез сотрудники банка его не восприняли, передает It's My City, и горе-грабитель сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке состоялся хоккейный матч между детскими командами. Юные спортсмены устроили драку на льду. «Кемерово №1» рассказывает, что причина драки неизвестна, а успокаивать хоккеистов пришлось их матерям, которые выскочили на лед.

Дальневосточный федеральный округ

Водолазы из Иркутска утопили елочку в Байкале, чтобы порадовать «батюшку Байкала». Babr Mash передает, что елочка до этого четыре года стояла в церкви. Интересная у нее получилась судьба.

Гигантомания из Владивостока. Более сотни автомобилистов прибыли на взлетно-посадочную полосу аэродрома на Седанке, чтобы собрать елку из авто, пишет «Право руля!». Елка получилась поистине огромной.

В Магаданской области ГИБДД решила сократить на зиму свое участие в жизни региона. Более двух тысяч жителей одного из районов остались без ГИБДД. Чтобы зарегистрировать автомобиль, получить или поменять права, им надо ехать за 440 километров. «Живите в столицах, как бы шлет нам автоинспекция свое рождественское пожелание», — удивляется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 января.