Алма-Ата, Казахстан, 7 января 2022, 17:28 — REGNUM Аэропорт казахстанского города Алма-Ата не будет работать до 9 января, сообщил 7 января телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
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Ранее ожидалось, что аэропорт восстановит свою работу днем 7 января.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе телеобращения 7 января, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
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