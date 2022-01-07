Переволоцкий район, Оренбургская область, 7 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области проводится проверка по факту схода снега на 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл в Переволоцке, сообщает пресс=служба областного УМВД.

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По предварительным данным, снег упал с трёхэтажного здания. Девочка получила перелом бедра.

Сотрудники полиции призывают население соблюдать меры безопасности в связи с погодными условиями.