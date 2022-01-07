Краснодар, , 17:14 — REGNUM Диего Серрати, агент 28-летнего центрального защитника «Атлетико Минейро» и национальной сборной Парагвая Хуниора Алонсо, заявил, что «Краснодар» и бразильский клуб согласовали трансфер игрока.

ФК «Краснодар»

«Контракт с «Краснодаром» будет подписан на следующей неделе в Дубае, где клуб проведет сборы. Там же состоится и его медосмотр. Соглашение будет рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон», — рассказал агент Алонсо в эфире Versus Radio.

В завершившемся сезоне бразильской Серии А 2021 Хуниор Алонсо принял участие в 22-х турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом.

Алонсо перешел в «Атлетико Минейро» 2 июля 2020 года из французского «Лиона» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.