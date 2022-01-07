Москва, 7 января 2022, 17:16 — REGNUM Предложение Соединенных Штатов поддержать Казахстан ничем хорошим не кончится, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов содействовать в решении части возникших проблем в Казахстане.
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