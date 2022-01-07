Москва, , 17:16 — REGNUM Предложение Соединенных Штатов поддержать Казахстан ничем хорошим не кончится, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Кирилл Загурский © ИА Красная Весна

«Они (США) 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — написал Пушков в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов содействовать в решении части возникших проблем в Казахстане.

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