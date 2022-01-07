Москва, 7 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Предложение Соединенных Штатов поддержать Казахстан ничем хорошим не кончится, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Пушков

«Они (США) 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — написал Пушков в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов содействовать в решении части возникших проблем в Казахстане.

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