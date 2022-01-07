Байконур, Казахстан, 7 января 2022, 17:06 — REGNUM Администрация казахстанского города Байконур ввела повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В городской администрации заявили, что ситуация в Байконуре остается стабильной и контролируемой.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бусыгин заявил, что в городе вводится ряд ограничений — до 19 января. Так, в городе с 22.00 не будут работать предприятия торговли и общепита. С 7 января будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, возможность его реализации сохранится только в кафе и ресторанах.
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