Байконур, Казахстан, 7 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Администрация казахстанского города Байконур ввела повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.

(сс) Георгий Долгопский Улица Юрия Гагарина в Байконуре

«Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12:00 7 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

В городской администрации заявили, что ситуация в Байконуре остается стабильной и контролируемой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бусыгин заявил, что в городе вводится ряд ограничений — до 19 января. Так, в городе с 22.00 не будут работать предприятия торговли и общепита. С 7 января будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, возможность его реализации сохранится только в кафе и ресторанах.

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