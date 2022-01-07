Лилль, Франция, , 17:05 — REGNUM Агент 24-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи Адем Чебеджи подтвердил информацию о том, что игрок получил предложение от московского ЦСКА.

«Мы получили предложение от ЦСКА, но это лишь начало. У нас есть много и других предложений. Мы находимся на этапе оценки», — цитирует агента футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Юсуф Языджи намерен покинуть «Лилль» в зимнее трансферное окно, так как недоволен количеством игрового времени на поле. В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 22-х матчах за «Лилль» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 677 минут и отметившись один забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА также проявляет интерес к бразильскому опорному полузащитнику «Бордо» Отавио и готов предложить за трансфер игрока 2 миллиона евро.