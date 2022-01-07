Вашингтон, 7 января 2022, 17:00 — REGNUM Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса начали экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности, сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.
Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе начнется в 12:00 мск 12 января.
В ходе предстоящего заседания будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью, сообщил генсек альянса Йенс Столтен.
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