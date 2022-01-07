Вашингтон, 7 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса начали экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам безопасности, сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.

Nato.int НАТО

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе начнется в 12:00 мск 12 января.

В ходе предстоящего заседания будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью, сообщил генсек альянса Йенс Столтен.

Читайте также: США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности — Псаки