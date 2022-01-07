Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM 25-летний бывший центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана подписал контракт с аргентинским «Ривер Плейтом». Об этом 7 января сообщил портал transfermarkt.

Эмануэль Маммана Кирилл Венедиктов

Также сегодня на официальном сайте «сине-бело-голубых» сообщили, что клуб досрочно расторг контракт с Мамманой.

В текущем сезоне Эмануэль Маммана, выступая за «Сочи» на правах аренды, принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Маммана, будучи воспитанником «Ривер Плейта», покинул аргентинский клуб и перешел во французский «Лион» 6 июля 2016 года за 8,5 миллиона евро.